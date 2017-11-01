محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دعم المنظمات الدولية لمراكز الغسيل الكلوي بالحديدة الحديدة -سبأ:

ناقش محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، جوانب الدعم الذي يمكن تقديمه لمراكز الغسيل الكلوي التي تعاني من صعوبات تهدد بتوقف خدماتها الطبية.



وفي الإجتماع أشار المحافظ الهيج إلى أن مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة تقوم بدور إنساني وعلى الجميع دعمها وتقديم التسهيلات التي من شأنها استمرار خدماتها الطبية الإنسانية.



وثمن جهود المنظمات الدولية العاملة في المحافظة وكذا المنظمات المحلية الشريكة لدعم القطاع الصحي ومواجهة الأمراض والأوبئة الموسمية على وجه الخصوص .. داعيا المنظمات إلى إدراج مراكز الغسيل الكلوي ضمن برامج الدعم خلال الفترات القادمة.



بدوره أشار مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن جارالله ومدير مراكز الغسيل الكلوي الدكتور أيمن كمال إلى أبرز الإحتياجات الأساسية لمراكز الغسيل الكلوي لإستمرار عملها والخطة التي من الممكن مشاركة المنظمات الدولية في تنفيذها والحلول الكفيلة بدعم مراكز الغسيل الكلوي.



فيما أشار منسق الكتلة الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالله الزحيري إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية لتقديم الدعم لمراكز الغسيل الكلوي والعمل على إيجاد دعم مستمر للاستمرار في واجبها الإنساني.



وكان محافظ المحافظة قد استمع من ممثلي المنظمات الدولية إلى إيضاح حول أنواع التدخلات التي من الممكن تنفيذها لدعم مراكز الغسيل الكلوي في المحافظة والمديريات والبرامج التي يمكن تنفيذها في هذا المجال.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ