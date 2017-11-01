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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
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رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
 استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.

استعرض اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزراء الدولة فارس مناع والصحة الدكتور محمد بن حفيظ والدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القُنع، تداعيات العدوان السعودي على قطاع الخدمات الحكومية في أمانة العاصمة والمحافظات وتحديدا في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والصحة العامة.

وتطرق اللقاء إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المكتب الأممي إزاء تحسين أوضاع تلك الخدمات في إطار المشروع الممول من البنك الدولي لإعادة الخدمات الأساسية.

وفي اللقاء رحب رئيس الوزراء بزيارة المسئولة الأممية لليمن .. مؤكدا دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لكل جهد أو عمل إنساني من شأنه التخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني .

وقال " إن أجهزتنا الحكومية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون مع هذا المشروع الجديد للبنك الدولي أثناء فترة العدوان والحصار، بما يعزز من فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية والإجتماعية ".

وعبر عن إمتنانه للأمم المتحدة على جهودها الإنسانية وللبنك الدولي على تمويله هذا المشروع الذي يضاف إلى تمويله مستحقات الضمان الإجتماعي عبر منظمة اليونيسيف .

بدورها أوضحت كالوتي، أن المشروع سيستهدف سبعة عشر محافظة وسيتم تنفيذه بشكل متدرج ابتداء بصنعاء وعدن والحديدة وموجه لمساعدة عامة المواطنين.

وأكدت أهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع هذا المشروع الذي يأتي لإعادة الخدمات الأساسية ومساعدة البسطاء من الناس .

وأعربت عن تقديرها لتفاعل رئيس الوزراء مع المشروع وحرصه المسئول على تهيئة العوامل اللازمة لتنفيذه وتحقيق غاياته النبيلة .

حضر اللقاء وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي تيسير والكهرباء والطاقة حارث العمري وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة .

سبأ
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