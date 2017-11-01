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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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مناقشة أداء وخطة عمل تنفيذي ومحلي بعدان في إب
[01/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
ناقش اجتماع موسع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية بعدان بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة أداء فروع المكاتب والمؤسسات الحكومية ودورها في خدمة أبناء المديرية.

واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام المديرية أحمد عبدالفتاح الأشول الإنجازات التي حققتها فروع المكاتب الخدمية والإيرادية ، ومستوى أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من العام الجاري .

ووقف الاجتماع أمام الدور الذي يقوم به المركز التعليمي بالمديرية لتسيير العملية التعليمية برغم المعوقات والصعوبات نتيجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم.
وأقر الاجتماع خطة عمل المديرية للفترة القادمة خصوصا فيما يتعلق برفع مستوى تحصيل وتوريد الايرادات وتعزيز دور المكاتب الخدمية في تقديم خدماتها للمواطنين .

وفي الاجتماع شدد الوكيل حمزة على ضرورة تفعيل كافة فروع المكتب التنفيذي بالمديرية وتلمس قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية وفقا للامكانيات المتاحة .
وحث الجميع على رفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذ الخطط وتحصيل الإيرادات المستحقة قانونا.
إلى ذلك قام وكيل المحافظة ومعه مدير المديرية بزيارة تفقدية للمعهد التقني والصناعي بالمديرية اطلع خلالها على الأضرار والتدمير الكبير الذي لحق بمبانيه جراء غارات طيران العدوان .

كما اطلع وكيل محافظة إب ومعه مدير المركز التعليمي في بعدان حميد درموش على سير الدراسة في مجمع الشامي الأساسي والثانوي بمنطقة المشكي .

وخلال الزيارة ثمن جهود المعلمين والمعلمات من أجل استمرار العملية التعليمية .

سبأ
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