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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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  عربي ودولي
ترامب يأمر بتشديد الرقابة على دخول الاجانب الولايات المتحدة بعد هجوم نيويورك
[01/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات إلى سلطات الحدود بتشديد الرقابة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة بعد هجوم حي مانهاتن بمدينة نيويورك والذي اودى بحياة ثمانية أشخاص واصابة 12 آخرين .

وقال ترامب إن "إجراءات المراقبة ستعزز فلا ينبغي أن سيمح بدخول أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى الولايات المتحدة بعد دحرهم في الشرق الأوسط".

وكشفت الشرطة الاامريكية أن مهاجراً من أوزبكستان اسمه سيفولو سيبوف قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح عندما دهسهم بسيارته.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الاوزبكية انها عرضت التعاون مع الولايات المتحدة في التحقيق في الحادث.

سبأ
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