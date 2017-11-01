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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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  محلي
المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان في سوق بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أدان المؤتمر الشعبي العام بشدة المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي اليوم بسوق شعبي بمحافظة صعدة وراح ضحيتها 29 شهيداً و 28 جريحاً من المواطنين.

وأوضح مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الذي يواصل إرتكاب المجازر بحق الشعب اليمني منذُ قرابة ألف يوم في مخالفة وانتهاكاً واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وفي ظل صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً.

ودعا المصدر المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم وإدانتها وتقديمها إلى المحاكم الدولية والرأي العام العالمي لإظهار حقيقة وحشية العدوان السعودي الذي يستهدف المواطنين دون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين.

سبأ
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