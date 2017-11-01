عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث دهس في مدينة نيويورك نيويورك – سبأ :

أعلنت السلطات الامريكية عن مقتل ثمانية أشخاص واصابة 12 آخرين إثر قيام سائق شاحنة بدهس مشاة بالقرب من مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك .



وذكر رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إنه استناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها السلطات في الوقت الحالي، فإن الحادث كان "عملاً إرهابياً جباناً استهدف المدنيين الأبرياء".



وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي إلى جانب رئيس البلدية، قال مفوض شرطة نيويورك جيمس أونيل إن المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 29 عاما ولم يكن من نيويورك.



وذكر اونيل انه في تمام الساعة 3:05 بعد الظهر، دخل رجل يقود شاحنة صغيرة مستأجرة منطقة الدراجات على طريق سريع في شارع هيوستن وبدأ يتجه نحو الجنوب داهساً عدداً من المارة وراكبي الدراجات على طول الطريق.



واضاف انه في شارع تشامبرز اصطدمت الشاحنة بحافلة مدرسية ما أدى إلى إصابة شخصين بالغين وطفلين.



واوضح ان السائق خرج من السيارة بعد الاصطدام ممسكاً ببندقية كرات الطلق ومسدس ضغط هوائي، فأطلق ضابط الشرطة النار عليه وتم نقله إلى المستشفى.



وأظهرت لقطات فيديو قامت موظفة تعمل بمكتب في مبني مركز التجارة العالمي بتصويرها إخلاء جميع الشوارع الرئيسية حول المنطقة الصاخبة في العادة، حيث رُصدت سيارات الشرطة فقط تتحرك أو تقف في المنطقة.



من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يبدو أنه هجوم آخر من قبل شخص مريض ومختل" .. مشيراً الى ان "قوات إنفاذ القانون تتابع هذا عن كثب".

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ