(يونامي): مصرع 114 عراقيا جراء أعمال العنف في أكتوبر الماضي

بغداد – سبأ:

اعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الأربعاء مقتل 114 مدنيا عراقيا واصابة 244 آخرين "جراء اعمال الارهاب والعنف والنزاع المسلح" خلال اكتوبر الماضي.



وذكرت (يونامي) في بيان ان محافظة بغداد كانت الاكثر تضررا حيث شهدت سقوط 38 قتيلا و139 جريحا خلال الشهر الماضي تلتها محافظة الأنبار باجمالي 36 قتيلا و55 جريحا ثم محافظة كركوك باجمالي 18 قتيلا و33 جريحا.



واوضحت ان الاعداد المذكورة تشكل الحد الادنى من الضحايا "اذ ان هناك اعداد غير معروفة من الاشخاص الذين قضوا جراء الاثار الجانبية لاعمال العنف بعد ان فروا من ديارهم فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء والادوية والرعاية الصحية."

[01/نوفمبر/2017]سبأ