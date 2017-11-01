رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زفيريف يخرج من الدور الثاني في بطولة باريس للأساتذة باريس ـ سبأ:

ودع الألماني الكسندر زفيريف بطولة باريس للتنس للأساتذة من الدور الثاني عندما خسر أمام الهولندي روبن هاسه 3-6 و6-2 و6-2 اليوم الأربعاء.



وفقد زفيريف المصنف الرابع، الذي ضمن مقعده بالفعل في البطولة الختامية للموسم في لندن، سيطرته على اللقاء بعدما فاز هاسه بالمجموعة الثانية ليعادل النتيجة.



وكسر زفيريف البالغ عمره 20 عاما إرسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأولى ليتقدم بينما أهدر اللاعب الهولندي ست فرص لكسر إرسال اللاعب الألماني.



لكن هاسه قدم أداء أكثر قوة في المجموعة الثانية كان كافيا لازعاج زفيريف الذي لم يشكل أي تهديد بعد ذلك أمام مدرجات شبه خالية.



وفي وقت لاحق اليوم سيضمن رفائيل نادال إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي إذا هزم الكوري الجنوبي تشونج هيون.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ