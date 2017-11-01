[01/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
تعلن وزارة التربية والتعليم السبت القادم نتائج امتحانات الثانوية العامة بأقسامها " علمي ، ادبي، انجليزي " للعام الدراسي 2016- 2017م.
وأوضح نائب وزير التربية رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية في مؤتمر صحفي تعقده الوزارة صباح السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري.
ودعا الدكتور الحامدي وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة بهذا الخصوص.
سبأ