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مناقشة تعزيز التعاون بين مصلحة التأهيل والإصلاح ومؤسسة السجين
[01/نوفمبر/2017] صنعاء-سبأ:
التقى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله محمد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة السجين الوطنية محمد محمد صلاح وأمين عام المؤسسة يحيى علي الحباري وعدد من أعضاء المؤسسة.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز جوانب التعاون بين المصلحة والمؤسسة، بالإضافة إلى استعراض مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين مصلحة التأهيل ومؤسسة السجين.
وفي اللقاء حث رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح إدارة مؤسسة السجين على التنسيق مع قيادة المصلحة فيما يخص أي برامج أو مشاريع تعتزم المؤسسة تنفيذها في الإصلاحيات والسجون التابعة للمصلحة.
فيما استعرض رئيس مؤسسة السجين المشاريع التي نفذتها مؤسسة السجين وكذا برامجها وأنشطتها المقرر تنفيذها في الأيام القادمة بما يساهم في تحسين وضع السجون والسجناء.
سبأ