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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:20:16م
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مناقشة الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة المحويت
[01/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
ناقش اجتماع صحي اليوم بمحافظة المحويت برئاسة وكيل اول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي تقارير بالوضع الوبائي للكوليرا وأمراض الاسهالات المائية الحادة وجهود المكافحة بالمحافظة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبد السلام الذماري، قدم مدير مكتب الصحة الدكتور امين حبيش ومدير مكتب التخطيط الهام النزيلي ومدير مكتب المياه ثابت حرمل وممثلي الهلال الأحمر اليمني ومنظمة كير العالمية والمؤسسة الوطنية للتنمية البشرية ومنظمة بناء وجمعية الاسرة اليمنية، تقارير حول التدخلات المباشرة وغير المباشرة المنفذه خلال الاسبوع الماضي في مكافحة الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة.

وأشاروا إلى أن الاصابة بالكوليرا في تزايد خصوصا في المناطق النائية التي تعاني فيها المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في الكوادر والأدوية.. مؤكدين أن الوضع الوبائي للكوليرا يستدعي استمرار أعمال المكافحة من مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإنسانية.

وأكدت التقارير أهمية رفع مستوى جاهزية الاستجابة الطارئة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره .

سبأ
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