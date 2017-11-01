توتنهام الإنجليزي يعلن عن عودة المهاجم هاري كين

لندن ـ سبأ:

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عودة المهاجم هاري كين للتدريبات بشكل كامل، بعد التعافي من آلام عضلية عانى منها خلال الفترة الماضية.



وجاءت عودة كين إلى الفريق اللندني قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، اليوم، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وغاب المهاجم المتألق عن مباراة توتنهام التي خسرها أمام وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، كما لم يشارك خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.



وأصيب النجم الدولي الإنجليزي في الدقيقة الخامسة والثمانين من المباراة التي فاز بها فريقه على ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يشارك منذ ذلك الحين.



وكشف الجهاز الطبي التابع لنادي توتنهام أن هاري كين عانى من آلام في العضلة الخلفية للفخذ، فيما قرر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو استبعاده من أجل حصوله على الراحة.

[01/نوفمبر/2017]سبأ