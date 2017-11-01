محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة مانس جود التعليمية تكرم كوكبة من المعلمين بمحافظة عمران عمران -سبأ:

كرمت مؤسسة مانس جود للمعلمين بمحافظة عمران اليوم كوكبة من المعلمين والمعلمات وعدد من الدكاترة العاملين بكلية التربية والالسن بجامعة عمران.



وفي الحفل أكد وكيل المحافظة باكر علي باكر أهمية التكريم الذي يعكس مدى الاهتمام بالتعليم بمختلف قطاعاته ومستوياته خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.



وأشار الى ضرورة الاستمرار في العملية التعليمية التي لا تقل أهمية عن جبهات الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته .. مشيداً بدور المعلمين والمعلمات في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.



بدوره أشار عميد كلية التربية والألسن الدكتور طه العقبي إلى أن احتفال الكلية بتكريم المعلمين من هيئة التدريس هو تأكيد على أهمية ما يحمله المعلم من رسالة تعليمية نبيلة وما يمثله هذا التكريم من معاني عظيمة جعلت من المعلم محط اهتمام فئات المجتمع.



من جانبه أكد رئيس المؤسسة الدكتور منصور العبدي أن التكريم تم على أسس ومعايير علمية .. مبيناً أن هذه الجائزة تمنحها المؤسسة سنوياً في مجال التميز والإتقان في التعليم والبحث العلمي.



وفي ختام الحفل تم تكريم دكاترة الالسن والمعلمين الشهادات التقديرية وهدايا عينية وموسوعة من المكتبة الالكترونية.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ