[01/نوفمبر/2017]
رام الله - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء 21 فلسطينيا من بينهم صحفية في عدد من مناطق الضفة الغربية.
قال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين في بلدة (قباطية) قرب جنين وخمسة اخرين في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم اضافة إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل.
وذكر البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك الصحفية بشرى الطويل وفلسطينيين اثنين من مدينة رام الله اضافة إلى خمسة شبان آخرين من قلقيلية ونابلس وطولكرم.
وعلى صعيد متصل أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس.
وقالت مصادر طبية في المدينة إن فلسطينيين اصيبا في مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس اثناء اقتحام مستوطنين منطقة قبر يوسف بذريعة اداء طقوسهم الدينية.
وأضافت أن عشرات الفلسطينيين اصيبوا كذلك بحالات اختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات.
سبأ