[01/نوفمبر/2017]
تونس – سبأ:
اعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء عن اصابة شرطيين في اعتداء قام به شخص بسلاح ابيض استهدف دورية مرورية في العاصمة تونس.
واضافت الداخلية التونسية في بيان ان شخصا قام صباح اليوم بمهاجمة دورية أمنية تابعة لشرطة المرور ب(ساحة باردو) امام البرلمان التونسي وطعن ضابط بسكين على مستوى رقبته في حين استهدف زميله على مستوى جبينه.
وذكرت انه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي اعترف وفق التحريات الأولية بتبنيه للفكر التكفيري منذ ثلاث سنوات.. واوضحت انه تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج في حين لا تزال التحريات مستمرة حيال الحادث.
سبأ