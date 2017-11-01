محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين بشدة مجزرة العدوان في سوق بمديرية سحار بصعدة صنعاء-سبأ:

أدان مجلس الشورى بأشد العبارات المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية بإستهداف إستراحة مكتظة بالعمال وأصحاب البسطات والمحلات التجارية في سوق الليل بمديرية سحار بصعدة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى .



واعتبر مجلس الشورى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تضاف إلى الرصيد الإجرامي لتحالف العدوان وتعد من جرائم الحرب التي يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ الإنساني.



وأكد البيان أن هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المخزي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي شجع تحالف الشر والإجرام على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني .



وأشار مجلس الشورى إلى أن إستمرار قصف العدوان للأسواق والمساكن والمساجد والطرق واستهدافه المتعمد للنساء والأطفال يعكس الحقد لتحالف العدوان بقيادة السعودية وتجرده من كل القيم الأخلاقية والإنسانية.



ودعا المجلس المنظمات المحلية والدولية إلى توثيق ما يرتكبه العدوان من جرائم وحشية بحق المواطنين دون أي وازع ديني أو أخلاقي .

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ