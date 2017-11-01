عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تقرير: انفاق اكثر من 116 مليون دولار لاعتماد اوروبا على الوقود الاحفوري بروكسل – سبأ:

كشف المرصد الاوروبي للشركات اليوم الاربعاء ان صناعة الغاز في اوروبا انفقت اكثر من 116 مليون دولار على ممارسات الضغط لاعتماد اوروبا على الوقود الاحفوري دون غيره من الطاقات.







واضاف المرصد ومقره بروكسل في تقرير له ان صناعة الغاز تمكنت في الفترة ما بين نوفمبر 2014 الى اغسطس 2017 من تأمين أكثر من 460 اجتماعا مع مفوضي الاتحاد الأوروبي المكلفين بسياسة المناخ والطاقة وخزاناتهما كما شغلت ما لا يقل عن الف شخص من جماعات الضغط في قطاع صناعة الغاز.







واوضح التقرير ان اوروبا يمكن ان تقتصر على 40 الى 50 عاما اخرى من الاعتماد على الوقود الاحفوري مبينا ان نتيجة الضغط الشديد على صناعة الغاز "تخطط مفوضية الاتحاد الاوروبي الان لجيل جديد من خطوط الانابيب وغيرها من البنية التحتية للغاز".







يذكر ان جماعات الضغط من أهم وأكثر التكتلات البشرية التي تؤثر على السياسات العامة والمؤسسات والشركات اذ بقوتها وانتشارها تعمل على الحفاظ على مصالحها وأهدافها والسعي إلى عدم المساس بكل ما يتعلق بالمحظورات التي تضعها كل مجموعة.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ