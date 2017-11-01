ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:20:16م
رئيس الوزراء يحضر الندوة الخاصة بإحياء ذكرى وعد بلفور المشئوم
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن تداعيات وعد بلفور المشئوم مستمرة حتى اللحظة على المنطقة العربية واستقرارها، الذي أعطي لليهود قبل قرن من الزمان.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
(يونامي): مصرع 114 عراقيا جراء أعمال العنف في أكتوبر الماضي
زفيريف يخرج من الدور الثاني في بطولة باريس للأساتذة
وزارة التربية تعلن السبت القادم نتائج الثانوية العامة
روسيا: واشنطن تستخدم نفوذها المالي للتأثير سلبا في التعاون الروسي-الايراني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يحضر الندوة الخاصة بإحياء ذكرى وعد بلفور المشئوم
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن تداعيات وعد بلفور المشئوم مستمرة حتى اللحظة على المنطقة العربية واستقرارها، الذي أعطي لليهود قبل قرن من الزمان.

ولفت إلى مخطط تجزئة المجزأ وتقسيم العالم مستمرا من أجل خدمة المصالح الإقتصادية للاستعمار القديم الجديد والحركة الصهيونية.

ونوه الدكتور بن حبتور في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء الملف الفلسطيني في أنصار الله بالتعاون مع جامعة صنعاء بمرور مائة سنة على وعد بلفور تحت عنوان " وعد بلفور انطلاقة الاستهداف ومسلسل التنازلات العربية"، بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العربي الفلسطيني ولا زال في مواجهة ومقاومة الإحتلال الصهيوني وتداعيات وعد بلفور.

وبين أن هذا الوعد جاء لضمان استمرار حالة عدم الإستقرار في المنطقة العربية وبالتالي تسهيل حصول الاستعمار على أطماعه فيها واستمرار نهب ثرواتها .. داعيا إلى الربط المستمر ما بين التاريخ والجغرافيا لإدراك المرامي والأبعاد الخبيثة للمستعمرين.

وقال "سنظل في اليمن مع شعبنا الفلسطيني في مقاومة المشروع الصهيوني والإمبراطورية الأمريكية ولن نقبل أن يتحكموا بمصائر شعوبنا والعبث بمقدراتنا بل واستخدامها لتدمير بعض بلداننا العربية التي آثرت عدم الإنصياع للهيمنة وظلت حاملة لراية المقاومة ".

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور النضالي لليمنيين ووقوفهم بشكل مباشر وغير مباشر مع الفلسطينيين منذ البداية الأولى للاحتلال الصهيوني حتى اللحظة واستعدادهم وجاهزيتهم الدائمة للدفاع عن الحق .. مؤكداً أهمية تربية الأجيال على مقاومة الظلم وتلقينهم الفكر المستنير تجاه طبيعة المعتدين وخططه باعتبار ذلك فكر متأصل في وجدان الأمة.

وأضاف " إن الأجيال تتغير لكن مشروع المقاومة يتواصل لان الفكرة واحدة ولأن الأحرار يكرهون الهيمنة والمشاريع التمزيقية للأوطان ونسيجها الوطني ".

واعتبر الدكتور بن حبتور، ما تشهده حاليا المحافظات الجنوبية والشرقية، جزء من المخطط الغربي الصهيوني الذي يسعى إلى استمرار التقسيم للمنطقة وإغراقها في أتون الصراع والإحتراب بين المجتمعات العربية والإسلامية .. مذكرا بالدور المشئوم لمؤسس الدولة السعودية الثالثة والذي أعطى صكا للمستعمر البريطاني لإسكان اليهود أرض فلسطين العربية.

كما اعتبر ما تقوم به السعودية في الوقت الراهن من تدمير لبعض البلدان العربية بالمال العربي إمتدادا لدورها المشبوه والمتواصل في إسناد المشروع الإستعماري الصهيوني في المنطقة منذ إنشائها حتى اللحظة .

وأعرب الدكتور بن حبتور عن تقديره لكل من ساهم وشارك في الإعداد والتحضير للندوة الهامة سواء من أنصار الله أو جامعة صنعاء .

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابية إلى أهمية الندوة وما تتضمنه من محاور .. وقال " ما أحوجنا اليوم لأن نفسر مآسي الحاضر من صفحات الماضي لنستشرف آفاق المستقبل، ونواجه ما يُحاك ويُرسم لأمتنا من مؤامرات لتدمير ثقافتنا وتمزيق وحدتنا ونهب ثرواتنا وتركيع شعوبنا ".

واعتبر إن إحياء هذه الذكرى المشئومة لوعد بلفور تسجيلاً تاريخياً لذكرى إنشاء وطن قومي غير شرعي لليهود في فلسطين .. وأضاف " هذا الوعد المشئوم الذي يطلق عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق سلبت الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين ووهبت لغير أهلها من اليهود المرحلين من أصقاع شتى من الأرض ".

ولفت هشول إلى أن وعد بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية له أهداف استعمارية لا تخفى على أحد .. لافتا إلى أن هذا الوعد شكل منطلق غير شرعي لكيان صهيوني إستعماري غاصب.

وقال " منذ أن وُضع المخطط الشهير عام 1980م لتقسيم المنطقة العربية والإمبريالية العالمية ومعها الصهيونية تضع الإستراتيجيات التي تخدم هذا المشروع الاستعماري، وما يجري من حروب ومآسي في اليمن وسوريا والعراق وليبيا يعكس هذه السياسة الاستعمارية البغيضة في تقسيم هذه الدول ".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أهمية الوعي بهذه المخططات الصهيونية التي تستهدف العرب والمسلمين وسبل مواجهة هذه السياسة الاستعمارية بإعتبار ذلك من أولويات الثقافة والتربية العربية والإسلامية وخاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأمة.

وأشاد بمواقف كافة القوى السياسية والجماهيرية والتي استشعرت مسؤوليتها إزاء القضية العربية الفلسطينية القضية العربية الكبرى .. معربا عن الشكر للجهود التي بُذلت لإقامة هذه الندوة المجسدة للإرادة الجماهيرية والشعبية لأبناء يمن الحكمة والإيمان إزاء القضية الفلسطينية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يتــبع

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة التربية تعلن السبت القادم نتائج الثانوية العامة
مناقشة تعزيز التعاون بين مصلحة التأهيل والإصلاح ومؤسسة السجين
مناقشة الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة المحويت
مؤسسة مانس جود التعليمية تكرم كوكبة من المعلمين بمحافظة عمران
إرتفاع حصيلة مجزرة العدوان بسوق الليل بصعدة إلى 57 شهيدا وجريحا
مجلس الشورى يدين بشدة مجزرة العدوان في سوق بمديرية سحار بصعدة
الدفاع المدني يخمد حريق هائل بسوق شميلة ولا خسائر بشرية
اختتام دورة إعداد وكتابة التقارير الإدارية والمالية
وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد المؤامرة الخارجية على اليمن
مؤسسة بسمة تنظم غد مهرجان أطفال اليمن ينشدون السلام
العدوان السعودي على اليمن
إرتفاع حصيلة مجزرة العدوان بسوق الليل بصعدة إلى 57 شهيدا وجريحا
[01/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة على سيارة في الظاهر بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم
[01/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 30 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوقا بصعدة (مرفق صور)
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by