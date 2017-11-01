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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:20:16م
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الدفاع المدني يخمد حريق هائل بسوق شميلة ولا خسائر بشرية
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
 تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة اليوم من إخماد حريق هائل في سوق شميلة بشارع تعز مديرية السبعين .

وأوضح مدير عام القيادة والسيطرة بمصلحة الدفاع المدني المقدم راجح معياد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحريق اندلع في أحد المحلات بسوق شميلة بسبب ماس كهربائي ليمتد الحريق لعدد من المحلات المجاورة ولا خسائر بشرية .

وأكد أن الحريق نشب في خمسة محلات تجارية لبيع الملابس ونجم عنه أضرار متفاوتة مابين كبيرة ومتوسطة .

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني توجهت مع ست عربات إطفاء إلى موقع الحادثة فور تلقيها بلاغ عن الحريق .. مؤكدا أن الفرق نجحت في إخماد الحريق والسيطرة عليه سريعا بعد ساعة ونصف ومحاصرته لمنع انتشاره في الجوار وعدم توسعه إلى المحلات المجاورة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمنطقة السبعين والدفاع المدني تجريان التحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وتقدير الخسائر المادية .

ودعا مدير عام القيادة والسيطرة بمصلحة الدفاع المدني أصحاب المحلات والمصانع والمتاجر ومالكي الفنادق والتجار ومؤسسات القطاع العام والخاص إلى الالتزام بتوفير وسائل الأمن والسلامة نظراً لأهميتها في تخفيف حدة كوارث الحرائق.

ولفت إلى أن وسائل الأمن والسلامة لها دور فاعل في منع انتشار الحرائق قبل وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث سيما وأن بعض تلك المحلات والمصانع تقع وسط أحياء مكتظة بالسكان وكذا عدم وجود وسائل الأمن والسلامة ما يعرض منازل المواطنين والمارة والسيارات للخطر الشديد.

سبأ
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