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وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد المؤامرة الخارجية على اليمن
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أن التعليم في مواجهة العدوان يتطلب فكر ومنهجية واضحة لكشف أبعاد المؤامرة الخارجية في استهداف وتدمير حاضر ومستقبل اليمن.

وأوضح وزير العدل في فعالية حقوقية نظمتها الجامعة اللبنانية اليوم بصنعاء أن العلم والمعرفة طريق للنجاح والبناء لمستقبل اليمن الواعد بالخير.

وقال " إن حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة بكل تفاصيلها لكن الأعداء استطاعوا خداع الشعوب الإسلامية بإدعاءات الحفاظ على هذه الحقوق " .. لافتا إلى أن ما يحدث لليمن من عدوان همجي هو إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكشف زيف ادعاءات دول الاستكبار والأنظمة التابعة لها.

ودعا الوزير عقبات القائمين على المؤسسات التعليمية إلى مزيد من المثابرة والصمود واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة التي تلبي متطلبات النهوض باليمن.

من جانبه أكد رئيس الجامعة اللبنانية رضا هزيمة الحرص على تقديم أفضل رسالة تعليمية .. مشيرا إلى أن مواصلة العمل والتدريس في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن مسؤولية أخوية وعروبية لا يمكن التخلي عنها مهما كانت الأسباب.

تخلل الفعالية عرض فيلم قصير من إنتاج وتصوير وتمثيل طلاب الجامعة اللبنانية حول حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة لها في اليمن.

حضر الحفل وكيل محافظة صنعاء لقطاع الإستثمار يحيى محسن جمعان.

سبأ
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