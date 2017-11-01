محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بسمة تنظم غد مهرجان أطفال اليمن ينشدون السلام صنعاء - سبأ:

تنظم مؤسسة بسمة طفل بالشراكة مع حكومة الأطفال غد الخميس مهرجان "أطفال اليمن ينشدون السلام" بحديقة السبعين بأمانة العاصمة.



ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات التي تشمل عرض أوبريت فني، يُجسد معاناة الأطفال بشكل خاص والمواطن اليمني بشكل عام جراء استمرار العدوان وبرامج لتوعية الأطفال حول كيفية الوقاية من الكوليرا.



كما سيتم تخصيص مساحة لتقديم عملية الدعم النفسي للأطفال عبر الأنشطة والألعاب الشعبية والرسم والمنافسات الرياضية، بهدف التخفيف من الضغوط النفسية عليهم.



وأوضح المسؤول الإعلامي للمهرجان محمد ياسين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المهرجان يهدف إلى إيصال صوت أطفال اليمن المطالبة بالسلام وتوجيه دعوة لشعوب العالم والمجتمع الإقليمي والدولي للإلتفات إلى وضع أطفال اليمن المُزري وإيقاف الحرب من خلال أساليب فنية وإبداعية وعروض مسرحية ورسوم تعبيرية وتجمعات رمزية تعبيرية للأطفال من مختلف المحافظات.



وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حمام السلام والبالونات البيضاء في سماء العاصمة صنعاء وباقي المحافظات.



ولفت ياسين إلى أن المهرجان يأتي تلبيةً لحاجةِ أطفال اليمن الماسة إلى السلام والعيش حياة كريمة جراء معاناتهم بسبب العدوان والدمار الذي تعرضت له مختلف المحافظات .

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ