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مناقشة سير العملية التعليمية بمنطقة الثورة التعليمية بالعاصمة
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بالمنطقة التعليمية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة برئاسة رئيس جهاز محور الأمية وتعليم الكبار أحمد عبدالله أحمد أبرز احتياجات العملية التعليمية وسبل إنجاح العام الدراسي.

وفي الاجتماع أكد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار احمد عبدالله احمد ومدير مكتب وزير التربية والتعليم احمد البشري أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاح العملية التعليمية باعتبارها ركيزة نهضة الشعوب ورقيها.

وأشارا إلى أهمية حشد الجهود الرسمية والشعبية و تفعيل المشاركة المجتمعية لضمان تجاوز التحديات والصعاب التي تواجه العملية التعليمية في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.

واستعرض عبدالله والبشري جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد المعالجات الممكنة لكافة معوقات العملية التعليمية وفي مقدمتها توفير رواتب المعلمين وطباعة الكتاب المدرسي وترميم المدارس المدمرة والمتضررة ، مثمنين جهود التربويين وانضباطهم في القيام بواجباتهم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

واستمع احمد عبدالله والبشري من مدير المنطقة التعليمية يحيى الوتاري وبقية الكادر التربوي بالمنطقة إلى شرح عن احتياجات العملية التعليمية بالمنطقة.

سبأ
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