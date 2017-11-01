محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تعزيز المهارات القيادية للمرأة بذمار ذمار-سبأ:

اختتمت بذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بتعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء العاملات في المؤسسات الحكومية، نظمها على مدى خمسة أيام منتدى التنمية السياسية ومركز أبجد للدراسات.



وفي اختتام الدورة ثمن وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ،بجهود منتدى التنمية السياسية ومركز أبجد للدراسات لتعزيز ثقافة النوع الاجتماعي في المجتمع في ظل الانفتاح الكبير على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في كافة مجالات الحياة العامة.



وعبر الوكيل عبدالرزاق عن اعتزازه بالحضور الفاعل والقوي للمرأة بمحافظة ذمار في كافة المناصب والمواقع القيادية الهامة والمؤثرة على مستوى الجمهورية عموما وفي المحافظة بشكل خاص .



من جانبها أشارت مستشارة عام المحافظة سميرة القانون إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية لصقل المهارات الادارية و القيادية للنساء العاملات في كل المؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع قدراتهن و تحسين أدائهن لعملهن في كل مفاصل الدولة.



داعية ،إلى مزيد من التمكين للمرأة اليمنية في كافة مجالات الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإشراكها في صنع القرار وإتاحة الفرصة لها لخدمة وطنها في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.



حضر اختتام الدورة ممثلة وزارة الإدارة المحلية في البرنامج إبتسام الذبحاني،وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ) علي العمودي ومنسقة مشروع تعزيز مشاركة النساء في إتخاذ القرار ،منى الواصل ، ورئيس مركز أبجد فؤاد النهاري وعدد من قيادات القطاع النسوي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في المحافظة .

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ