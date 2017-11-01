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المعهد التقني بذمار يحتفل بتخرج 307 طلاب من كافة التخصصات
[01/نوفمبر/2017]
ذمار -سبأ:
احتفل المعهد التقني الصناعي بمحافظة ذمار اليوم بتخرج الدفعة الثامنة البالغة 307 طلاب وطالبات من جميع الاقسام والتخصصات التقنية والمهنية للعام الدراسي 2016 - 2017م.

وفي الحفل اشاد وكيل المحافظة محمود الجبين بجهود المعهد في تخريج الدفع المؤهلة علميا في كافة المجالات المهنية خدمة للوطن في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكد اهمية دور المعاهد المهنية والتقنية في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة في التخصصات المهنية والفنية وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم بما يسهم في تعزيز عملية التنمية في البلاد .

فيما أوضح مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة نجيب الحاشدي أهمية تخرج هذه الدفعة من المعهد التقني الصناعي بذمار وعلى وجه الخصوص دفعة "مهندسون من أجل الوطن " باعتبارها الدفعة الاولى في تخصص كهرباء مركبات وهو من التخصصات النوعية والنادرة المطلوبة في سوق العمل على مستوى الجمهورية .

بدوره دعا وكيل المعهد التقني الصناعي احمد الحاذق جميع الخريجين الى تطبيق كل المهارات المهنية والمعارف العملية التي تلقوها خلال مرحلة التحصيل العلمي والإسهام في تنمية البلاد والنهوض به إلى الافضل.

كما ألقيت في الحفل كلمة الطلاب القاها الطالب محمد حمود المناري الحاصل على الترتيب الاول على مستوى الجمهورية في تخصص كهرباء مركبات عبرت عن فرحة الخريجين بهذه المناسبة .

وفي نهاية الحفل الذي تخلله قصيدتين شعريتين للشاعر احمد المرامي وطلال الهروجي كرم الوكيل الجبين الطلاب الخريجين المتفوفين بالشهادات التقديرية.


سبأ
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