ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:02:54م
استشهاد وإصابة 30 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوقا بصعدة
استشهد وأصيب ثلاثون مواطنا صباح اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت سوق الليل بمديرية سحار بمحافظة صعدة.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد المؤامرة الخارجية على اليمن
مؤسسة بسمة تنظم غد مهرجان أطفال اليمن ينشدون السلام
مناقشة سير العملية التعليمية بمنطقة الثورة التعليمية بالعاصمة
اختتام دورة تعزيز المهارات القيادية للمرأة بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النواب يستمع إلى تقرير بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الفساد جريمة متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على الحياة السياسية والنواحي الإقتصادية والإجتماعية وضرورة تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدى له وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وكذلك استرداد الممتلكات وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة طرف في الإتفاقية.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته بإعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وأن التصدى للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة، وإنما يشمل أيضاً الأفراد ، ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.

وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية الإلتزام بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد ، والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت اللجنة إلى أن الأهداف العامة للإتفاقية تكمن في تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيه وكذا تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون إلى جانب تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الإتفاقية لا تتعارض مع القوانين الوطنية ولا تمثل مساساَ بالسيادة وتحمل في طياتها التعاون في محاربة الفساد والمساعدات القانونية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكون بلادنا قد وافقت على الإتفاقية الدولية.

وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها المجلس بالإستفادة من تجارب الآخرين وكذا التعاون المتمثل في التدريب لتأهيل المختصين في هذا المجال والتعاون في مجال التحقيقات والمساءلة القضائية وغيره وتعزيز وتدعيم الرقابة البرلمانية لمجلس النواب، وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك تعزيز وتفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد كون الإتفاقية جعلتها جزءَ أساسي في مكافحة الفساد وكذا تفعيل قانون غسيل الأموال.

وشددت اللجنة في توصياتها على أهمية التوعية المستمرة بمخاطر الفساد على الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي من خلال وسائل الإعلام المختلفة واستيعاب ذلك في مختلف المناهج التربوية والتعليمية.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وبحضور وزيري الداخلية والعدل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة مشتركة من رئيسي لجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الزراعة والري والثروة السمكية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بشأن موضوع شحنة المبيدات التي تم ضبطها والتي تحتوي على كميات من المبيدات المحظورة .

ولفتت اللجنتين في تقريرهما إلى الإجراءات الأولية التي قامت بهما وفقاً لتكليف المجلس بهذا الصدد .

وبهذا الصدد أشاد المجلس بالجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ قرار المجلس وأقر تكليف اللجنتين بإعداد تقرير شامل عن تلك المهمة وتقديمه للمجلس .

وشدد أعضاء المجلس على أهمية مراقبة المنافذ ومنع دخول أي مبيدات أو سلع سامة أو منتهية الصلاحية إلى أراضي الجمهورية.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد المؤامرة الخارجية على اليمن
مؤسسة بسمة تنظم غد مهرجان أطفال اليمن ينشدون السلام
مناقشة سير العملية التعليمية بمنطقة الثورة التعليمية بالعاصمة
اختتام دورة تعزيز المهارات القيادية للمرأة بذمار
المعهد التقني بذمار يحتفل بتخرج 307 طلاب من كافة التخصصات
مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الموارد بالمكاتب الايرادية بريمة
مناقشة سير العملية التعليمية بأمانة العاصمة
وزير الصحة يتفقد المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية
وقفة احتجاجية بمدرسة الوحدة بمديرية سنحان تندد باستمرار العدوان
مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة على سيارة في الظاهر بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم
[01/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 30 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوقا بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
وزارة الأوقاف تدين بشدة استهداف العدوان لثلاثة مساجد
[31/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by