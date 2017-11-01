محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الموارد بالمكاتب الايرادية بريمة ريمة -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية بمختلف المكاتب الايرادية .



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية محمد الوسد وضم المكاتب الايرادية بالمحافظة تقارير مكاتب الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين حول آلية تنمية الموارد الضريبية والزكوية وغيرها من الموارد التي تخدم المحافظة بمختلف الجوانب.



وتطرق اﻻجتماع لمستوى الأداء الايرادي الخاص بتحصيل موارد الدخل المالية المحلية والمشتركة والصعوبات التي تعترض العمل الايرادي بتلك المكاتب.



وأكد الاجتماع أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والإشرافية لتنمية الإيرادات ورفع كفاءة تحصيل كافة الأوعية الإيرادية وتوريدها أولا بأول إلى البنك المركزي.



وفي الاجتماع شدد محافظ ريمة على اهمية مضاعفة الجهود ومتابعة تحصيل وتوريد موارد الدخل المالي للإيرادات المحلية والمشتركة خصوصا الزكوية والضريبية لضمان تحقيق اﻻستفادة المثلى منها في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بالسلطة المحلية بالمحافظة .



ونوه المحافظ العمري بضرورة ضبط كل من يتلاعب بالمال العام و ان تتحمل المجالس المحلية والأجهزة الرقابية في المديريات مسئولياتها في متابعة سير الاداء اليومي والأسبوعي للجهات الايرادية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان .





سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ