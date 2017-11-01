محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش إجتماع اللجنة الرئيسية لقطاع التعليم بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين جمعان، سير العملية التعليمية بمدارس العاصمة صنعاء.



وتطرق الإجتماع بحضور وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي ومدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي إلى الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالأمانة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم عضو اللجنة مدير المنطقة التعليمية بمديرية شعوب عصام العابد وعدد من مدراء المناطق التعليمية بمديريات بالأمانة، المعالجات الكفيلة بالتغلب على التحديات بما يمكن المعلمين من أداء واجبهم.



وشدد الإجتماع على ضرورة التزام مدراء المناطق التعليمية بمديريات الأمانة برفع آلية عن أسماء المنقطعين والمتلاعبين والمعالجات لها.



وفي الإجتماع جدد أمين عام محلي أمانة العاصمة تأكيد قيادة السلطة المحلية بالأمانة وحرصها على الإهتمام بحقوق المعلمين وقطاع التعليم بالأمانة ..مشيدا بصمود المعلمين وقطاع التعليم بالأمانة خلال العامين الدراسيين الماضيين في ظل الظروف الصعبة جراء إستمرار العدوان.



وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع لإستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الهادفة تعطيل التعليم .. مؤكدا الحرص على إيجاد حلول لتخفيف معاناة المعلمين.



كما أكد الإجتماع أهمية إستمرار العملية التعليمية في مدارس مديريات الأمانة وتفعيل المشاركة المجتمعية بما يكفل إنجاح العملية التعليمية.



حضر الإجتماع مديرة عام المشاركة المجتمعية بوزارة التربية بشرى المحطورى ومديرة إدارة المشاركة المجتمعية بمكتب التربية بأمانة العاصمة فهمية الإرياني وعدد من المعنيين.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ