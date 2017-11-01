[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم سير العمل بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بأمانة العاصمة .
وأطلع وزير الصحة على الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للمواطنين واحتياجاته وخاصة في ظل استمرار العدوان.
واستمع وزير الصحة خلال زيارته للأقسام والإدارات من مدير عام المركز الدكتور عبدالحليم فدعق إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها رغم الصعوبات التي تواجهه نتيجة انعدام المحاليل الطبية جراء الحصار .
وأشاد وزير الصحة بصمود قيادة المركز وكوادره في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على البلاد .. لافتا إلى أهمية التحديث المستمر لمجالات وتخصصات المختبر ليكون قادر على مواجهة الطوارئ .
وأكد الوزير بن حفيظ أن الوزارة ستعمل على توفير كافة إحتياجات هذا المرفق الحيوي والمهم وفقا للإمكانات المتوفرة.
سبأ