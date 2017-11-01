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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:59:33م
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وقفة احتجاجية بمدرسة الوحدة بمديرية سنحان تندد باستمرار العدوان
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :







نظم طلاب وطالبات ومعلمو مدرسة الوحدة بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي .

وأدان المشاركون في الوقفة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات واستهداف المنشآت التربوية منذ أكثر من عامين ونصف.

وأكدوا استمرار الصمود ومواصلة العملية التعليمية رغم الصعوبات وتردي الوضع الاقتصادي جراء العدوان السعودي الغاشم .

وفي الوقفة ثمن مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد جهود الكادر التعليمي في أداء واجبه الوطني ومواصلة رسالة التعليم رغم الظروف الصعبة ، مشيدا بإقبال الطلاب والطالبات على التعليم .

 



 



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