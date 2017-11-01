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الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
[01/نوفمبر/2017]
غزة – سبأ :
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في معبر رفح جنوب قطاع غزة، بحضور وزير الأشغال العامة الفلسطيني مفيد الحساينة، ومدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطيني نظمي مهنا والوفد الامني المصري وعدد من المسؤولين والشخصيات.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني استلام جميع معابر قطاع غزة، كما أعلن أن حكومة الوفاق قررت وقف كل الجبايات عن قطاع غزة وهذه اولى خطوات انهاء الانقسام.

وقال "نحن في لجنة استلام المعابر بدانا اليوم بتوجيهات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بممارسة عملنا باستلام جميع المعابر ونتمنى ان تكون انطلاقة حقيقية على طريق المصالحة وطي صفحة الانقسام".

واشار إلى أن الحمد الله سيزور قطاع غزة خلال أيام شاكرا الجهود المصرية لإنجاح المصالحة.

من جهته، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان إنه "من الآن فصاعدًا حكومة الوفاق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تواجد لأي موظف سابق (موظفي غزة)، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق".

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ اكد بتصريحات صحفية إنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح، بدءا من 15 تشرين الثاني الحالي، وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين من تاريخ استلام المعبر.


سبأ
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