محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية صنعاء - سبأ :

قتل وجرح عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عمليات عسكرية واسعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أكثر من 180 مرتزقا بينهم قيادات خلال تصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولات زحفهم



على المنارة والقرن والصافح ويام في مديرية نهم شن الطيران خلالها أكثر من 16 غارة .



ولفت المصدر إلى أن من بين القتلى قائد ما يسمى لواء حفظ السلام وأركان حفظ السلام في محور نهم وقائد الكتيبة الأولى في اللواء 139 المدعو ادريس الدميني و القيادي إبراهيم بلغيث .



وأوضح المصدر أنه تم تدمير مدرعة بي إم بي وآلية عسكرية أخرى و معدل 23 ، كما تم قنص تسعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في النهدين والتباب الحمر .



واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان في بني حيدان و بوابة صلب في حريب نهم .



وفي محافظة تعز أسفرت عملية نوعية واسعة للجيش واللجان على جبل هان عن مصرع وإصابة أكثر من 18 مرتزقاً بينهم القيادي أحمد الصاحفي واغتنام أسلحة متنوعة ، في حين قتل اثنان من المرتزقة وأصيب سبعة آخرون في جبهة المخا .



كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر آخرين خلال عملية تطهير جبل القوز بالكدحة بمديرية المعافر وصد محاولة عودة لهم للسيطرة على الجبل .



إلى ذلك نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة في عصيفرة بمنطقة الضباب نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم ، كما تم قصف تجمع لآلياتهم جنوب غرب مفرق موزع في حين لقي أحد المرتزقة مصرعه في وادي صالة .



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية على مواقعهم في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب ، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .



كما أكد المصدر قنص أربعة من المرتزقة في الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، وثلاثة آخرين في وقز بالمصلوب و وادي شواق بالغيل في محافظة الجوف .



وفقا للمصدر تكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر هجوم على مواقعهم جنوب كهبوب و كذا كسر زحف لهم شمال شرق المنطقة نفسها .



وذكر المصدر أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده في نجران هم : أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي ، زايد بن عبده عمر الصالحي و خالد محمد حمد النخيفي .



وبيّن أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة ورقابة السديس ومواقع أخرى في نجران ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في موقع سلاطح و شرق ذو رعين الغربية .



وحسب المصدر تم قنص اثنين من المرتزقة قبالة منفذ الخضراء في نجران ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في رقابتي مجازة وأسعر بعسير .



وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل العزة بجيزان ما أدى إلى اشتعال النيران وهروب جماعي للجنود ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الفريضة و المعنق .





سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ