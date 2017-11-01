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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:04:03م
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إعادة انتخاب شينزو آبي رئيسا لوزراء اليابان
[01/نوفمبر/2017]
طوكيو – سبأ :
اعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا لوزراء اليابان مرة أخرى يوم الأربعاء بعد الفوز الكبير الذي حققه التكتل الحاكم بزعامته في انتخابات الشهر الماضي وقبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وتعهد آبي (63 عاما) الذي يتولى المنصب منذ ديسمبر كانون الأول 2012 بإنعاش الاقتصاد وتعزيز الدفاع.

واستعاد الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الحر أغلبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت يوم 22 أكتوبر مما يعطي دفعة لمسعى آبي لمراجعة الدستور الياباني السلمي الذي وضع بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يعيد آبي تعيين وزراء الحكومة الحالية ويكلفهم بوضع ميزانية إضافية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 تركز على رعاية الأطفال وزيادة الإنتاجية.

وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي اتفق آبي وترامب على العمل من أجل التصدي لجهود كوريا الشمالية في تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

وذكر ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء أن ترامب قال لآبي ”إنه يتطلع لزيارته لليابان وإن أمريكا تقف إلى جانب اليابان بنسبة مئة بالمئة ولا يوجد مجال للشك في التحالف بين اليابان وأمريكا“.

سبأ
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