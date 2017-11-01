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  عربي ودولي
كوريا الجنوبية: لن نقبل ابدا بالتسلح النووي لكوريا الشمالية
[01/نوفمبر/2017]
سول- سبأ :
قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الاربعاء، إن كوريا الجنوبية لن تطور او تمتلك اسلحة نووية، مجددا دعوته لكوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية.

وقال في خطابه للامة للمرة الثانية في الجمعية الوطنية منذ توليه السلطة حسب وكالة يونهاب الرسمية اليوم إنه "وفقا للاعلان المشترك بين شطري كوريا عن النزع النووي لا يمكن التسامح مع كوريا الشمالية المسلحة بالاسلحة النووية ولا قبولها، كما اننا لن نطور او نملك الاسلحة النووية"، مؤكدا ان الهدف الرئيسى للحكومة هو إحلال السلام.

واضاف "ان ما نريد تحقيقه هو السلام فى شبه الجزيرة الكورية ولذلك لا يمكن أن يكون هناك اي نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية تحت اي ظروف، ولا يمكن ان يكون هناك اي عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية دون موافقة مسبقة من جمهورية كوريا، "مشيرا الى اسم بلاده الرسمي".

وتعهد الرئيس بأقصى قدر من الانتقام على أي استفزاز عسكري محتمل من قبل الشمال قائلا "انه من اجل تحقيق هذه الغاية، يجب ان نضمن أن يكون لدينا قوة ساحقة، وسنعمل ايضا بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على اساس التحالف الكوري - الامريكي القوي".

ودعت احزاب المعارضة أخيرا الى اعادة نشر الاسلحة التكتيكية الاميركية هنا لمواجهة الاسلحة الكورية الشمالية حسب الوكالة.

سبأ
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