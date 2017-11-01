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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:04:03م
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شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
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  اقتصاد
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
[01/نوفمبر/2017]
بكين – سبأ :
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.

وسيصبح هذا المصنع الأول من نوعه في البلاد، وثاني مصنع في العالم قادر على تطوير شاشات OLED من الجيل السادس، ومن المقرر إنشاؤه في تشنغدو جنوب غرب الصين.

ووفقا للخبراء، فإن "بناء هذا المصنع سيجعل من BOE أهم منافس لسامسونغ في تطوير الشاشات المرنة المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية وحتى التلفزيونات، وسيكسر احتكارها لهذ السوق، ويدفع بعجلة تطويرها بضع خطوات نحو الأمام".

وستكون شركة "خوا وي" الصينية المعروفة بتطوير الهواتف المميزة، أهم مشتر للشاشات الجديدة وفقا للمعلومات، فضلا عن عدد من الشركات الصينية المتخصصة بالإلكترونيات كـ "OPPO" وشياو مي " و" زِد تي أيه " و" نيوبيا "، حيث من المفترض أن يتم بدء إنتاج هذه الشاشات في الأعوام الثلاثة المقبلة.

سبأ
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