عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابات بمواجهات مع الاحتلال شرقي نابلس و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا رام الله – سبأ :

أصيب، فجر اليوم الأربعاء،عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، في مواجهات مع قوات الاحتلال التي فرضت طوق حماية لمئات المستوطنين المتطرفين خلال اقتحامهم "مقام يوسف" شرقي مدينة نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "مقام يوسف" شرق نابلس لحراسة مئات المستوطنين المتطرفين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، واصابة عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع.



في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، 16 فلسطينيا، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة في مدن نابلس وبيت لحم ورام الله والبيرة وجنين واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلتهم.



من جهة اخرى اقدم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الأربعاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال مجلس قروي دير شرف في بيان له إن المواطنين في دير شرف اكتشفوا سرقة محاصيل زيتونهم عقب دخولهم اراضيهم الواقعة داخل سياج مستوطنة " شافي شمرون" المقامة عنوة على اراضي القرية، مضيفا أن عدد الأشجار التي سرقت ثمارها وصلت الى 280 شجرة.





سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ