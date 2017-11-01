رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية سول – سبأ :

وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.



وحمل الشعلة كلٌّ من دو جونج-هوان وزير الرياضة الكوري وكيم يونا، بطلة التزلج على الجليد في ألعاب فانكوفر 2010، بعد رحلة جوية كورية من اليونان بعد تسليم الشعلة لمنظمي ألعاب 2018 في حفل أمس الثلاثاء.



وأشعلت كيم بطلة التزلج على الجليد ولي ناك-يون رئيس الوزراء الكوري المرجل الأولمبي عن طريق الشعلة التي ظهرت لآخر مرة في كوريا الجنوبية منذ 30 عاما خلال دورة الألعاب الصيفية 1988 في سول.



ووصف لي هي-بيوم رئيس أولمبياد 2018 ذلك بأنها ”لحظة عظيمة في تاريخ“ كوريا ووعد الرياضيين والمشجعين القادمين إلى بيونجتشانج بالاستمتاع بأفضل وقت في حياتهم.



وأضاف للصحفيين خلال حفل في المطار ”انتهى الانتظار لكوريا الجنوبية. نحن الآن على بعد 100 يوم من دورة الألعاب“.



وتابع ”الألعاب الأولمبية والشعلة الأولمبية رمزان للأمل والسلام. الألعاب تملك القوة لجعل العالم يتحد معا“.



وستقطع الشعلة 2018 كيلومترا حتى تصل إلى بيونجتشانج من أجل حفل الافتتاح في التاسع من فبراير المقبل.

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ