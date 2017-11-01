ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:00:06ص
استشهاد وإصابة 30 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوقا بصعدة
استشهد وأصيب ثلاثون مواطنا صباح اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت سوق الليل بمديرية سحار بمحافظة صعدة.
انتهاء حالة الطوارئ ودخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في فرنسا
تنتهي اليوم الأربعاء حالة الطوارئ التي فرضتها فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر 2015 الإرهابية التي قتل خلالها 130 شخصا.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
تناول التوابل الحارة يساعد في الحد من تناول الملح
خفر السواحل الليبي يعترض حوالي 300 مهاجر
طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم
قنص تسعة من مرتزقة العدوان في الجوف وشبوة ونجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
[01/نوفمبر/2017]
سول – سبأ :
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.

وحمل الشعلة كلٌّ من دو جونج-هوان وزير الرياضة الكوري وكيم يونا، بطلة التزلج على الجليد في ألعاب فانكوفر 2010، بعد رحلة جوية كورية من اليونان بعد تسليم الشعلة لمنظمي ألعاب 2018 في حفل أمس الثلاثاء.

وأشعلت كيم بطلة التزلج على الجليد ولي ناك-يون رئيس الوزراء الكوري المرجل الأولمبي عن طريق الشعلة التي ظهرت لآخر مرة في كوريا الجنوبية منذ 30 عاما خلال دورة الألعاب الصيفية 1988 في سول.

ووصف لي هي-بيوم رئيس أولمبياد 2018 ذلك بأنها ”لحظة عظيمة في تاريخ“ كوريا ووعد الرياضيين والمشجعين القادمين إلى بيونجتشانج بالاستمتاع بأفضل وقت في حياتهم.

وأضاف للصحفيين خلال حفل في المطار ”انتهى الانتظار لكوريا الجنوبية. نحن الآن على بعد 100 يوم من دورة الألعاب“.

وتابع ”الألعاب الأولمبية والشعلة الأولمبية رمزان للأمل والسلام. الألعاب تملك القوة لجعل العالم يتحد معا“.

وستقطع الشعلة 2018 كيلومترا حتى تصل إلى بيونجتشانج من أجل حفل الافتتاح في التاسع من فبراير المقبل.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
منظمو أولمبياد بيونج تشانج 2018م يتسلمون الشعلة في أثينا
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
تجديد عضوية اليمن في مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس
برشلونة يلتقي أولمبياكوس ويوفنتوس غداً ضمن دوري ابطال اوروبا لكرة القدم
نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يقيل مدربه الكسندر نوري
البريطاني هاميلتون بطلا للعالم لجائزة المكسيك للفورمولا واحد
اليمن يشارك في اجتماعات الاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة
لاتسيو يقسو على بينفينتو ويزاحم على صدارة "الكالشيو"
الروسي يوجني يتوّج ببطولة فيتنام للتنس
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم
[01/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 30 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوقا بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
وزارة الأوقاف تدين بشدة استهداف العدوان لثلاثة مساجد
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مشروع مياه بمديرية همدان
[31/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by