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  ثقافة
تناول التوابل الحارة يساعد في الحد من تناول الملح
[01/نوفمبر/2017]
بكين – سبأ :
أكدت دراسة جديدة اجراها باحثون من الجامعة الطبية العسكرية في الصين ان تناول التوابل الحارة يساعد في الحد من تناول الملح.

ووضحت الدراسة ان تناول الفلفل الحار يخدع الدماغ ويحول دون حنينه الى تناول الملح خاصة بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويرغبون في تجنب الإصابة بأمراض القلب.

وأجريت الدراسة على 606 من البالغين، جرى خلالها رصد تفضيلاتهم للأذواق الحارة والمالحة، ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم تفضيلات عالية للأذواق الحارة يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الملح من أولئك الذين لديهم تفضيل منخفض للطعام الحار.

كما وجدوا ان ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين يفضلون الأذواق الحارة أقل من 8 ملم من الزئبق وكان ضغط الدم الانبساطي أقل بمقدار 5 ملم من الزئبق من المشاركين الذين يفضلون الأذواق المالحة، مشيرين إلى أن الاطعمة الغنية بالتوابل تساعد على تعديل المعالجة العصبية بالدماغ التي تحفز على تناول الملح.

سبأ
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