محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم صنعاء - سبأ :

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف منازل المواطنين ومزارعهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب في قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة فوط بمديرية حيدان محافظة صعدة ، فيما شن طيران العدوان غارتين على مزارع المواطنين في منطقة القهرة الشرقية بمديرية منبه .



كما شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف و ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف منزلين اثنين ومسجداً في منطقتي ضبوعة ورمادة بمديرية نهم محافظة صنعاء ، وشن ست غارات أخرى على المديرية ، كما شن غارتين على منطقة بقلان بمديرية بني مطر .



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا مزارع المواطنين في منطقة عيال محمد بمديرية نهم بأكثر من 19 صاروخ كاتيوشا .



و شن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارتين على حريب القراميش في محافظة مأرب و غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على جبل الدود في جيزان .





سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ