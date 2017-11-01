كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.