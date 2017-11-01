[01/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ:
استشهد وأصيب ثلاثون مواطنا صباح اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت سوق الليل بمديرية سحار بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على لوكندة مكتظة بالعمال وأصحاب البسطات والمحلات التجارية وسط سوق الليل ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا وإصابة تسعة آخرين بجروح خطيرة.
وأدان المصدر هذه الجريمة البشعة بحق المواطنين الأبرياء . مشيرا إلى ان الصمت الدولي والأممي يشجع تحالف الشر والإجرام على ارتكاب المزيد من الجرائم.
سبأ