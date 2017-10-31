محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في القيادة لعدد من كوادر اللقاء المشترك صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية التخصصية في القيادة وبناء الفريق، بمشاركة 13 متدربا ومتدربة من مختلف أحزاب اللقاء المشترك، استمرت ثلاثة أيام.



وفي ختام الدورة التي هدفت إلى تأهيل قيادات جديدة تكون قادرة على إدارة المرحلة القادمة بما فيها من مفاوضات وحوارات، كرمت قيادة اللقاء المشترك ممثلة بعضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومساعد الأمين العام لحزب الحق الدكتور ياسر الحوري بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين.



وأشادت قيادة المشترك بالتزام المشاركين وحرصهم على الاستفادة من الدورة .. مؤكدة على أهمية انعكاس ذلك على الأداء داخل الأحزاب وعلى مستوى اللقاء المشترك.



وأشارت إلى أنها ستستمر في تنظيم الدورات والورش النوعية التي من شأنها تأهيل الكوادر بما يمكنها من القيام بمهامها.



فيما أكد المشاركون استفادتهم من الدورة التي تميزت بالتطبيق العملي في القيادة وبناء الفريق وأهم المهارات القيادية التي تحسن أداء الفريق في أحزابهم السياسية.

سبـأ [31/أكتوبر/2017]سبـأ