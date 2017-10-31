[31/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :
واصلت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم إستهدف تجمعات الجنود السعوديين في عدد من المواقع بجيزان ونجران وعسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين جنوب موقع المعنق بجيزان.
وأشار المصدر إلى مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة ورقابة السديس ومواقع أخرى بنجران، فيما تم قنص أثنين من المرتزقة قبالة منفذ الخضراء.
وفي عسير إستهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابتي مجازة وأسعر محققة إصابات مباشرة.
وشن طيران العدوان السعودي غارة على جبل الدود بجيزان.
سبـأ