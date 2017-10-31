محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدين بشدة استهداف العدوان لثلاثة مساجد صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد بشدة إستمرار طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في إستهداف المساجد وتدميرها على رؤوس المصلين.



واستنكرت وزارة الأوقاف في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف طيران العدوان مسجد بمنطقة الرمادة بمديرية نهم صباح اليوم وقبله الجامع الكبير في مديرية ذوباب بتعز واستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين، ومسجد في جزيرة زقر بالحديدة خلال أكتوبر الجاري.



وأشار البيان إلى أن استهداف المسجد في نهم يضاف إلى جرائم العدوان السابقة بإستهدافه 792 ما بين مسجد وقبة وضريح، ما يؤكد إمعان تحالف العدوان على تدمير الشواهد التاريخية الإسلامية في اليمن.



وعبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن أسفها لمواقف المجتمعات الإسلامية والمنظمات الدولية جراء صمتها المخزي إزاء هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية في اليمن.



ونددت بالمجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين وآخرها مجزرة بلاد الروس التي راح ضحيتها أكثر من 33 ما بين شهيد وجريح بالإضافة إلى العشرات من الشهداء والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية.



وفيما حملت وزارة الأوقاف الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم، استنكرت الدور السلبي للمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان تجاه الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي .



وأكد البيان أن عدم التعاطي مع مظلومية الشعب اليمني من قبل الشعوب الأخرى سببه المنظمات الحقوقية التي لا تكشف جرائم العدوان في اليمن .

سبـأ [31/أكتوبر/2017]سبـأ