[31/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة نحو 180 من مرتزقة العدوان السعودي بكسر زحوفات لهم على المنارة والقرن والصافح ويام في جبهة نهم.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين القتلى قائد ما يسمى بلواء حفظ السلام وأركان اللواء في محور نهم وقائد الكتيبة الأولى في اللواء 139 المدعو أدريس الدميني والقيادي المرتزق إبراهيم بلغيث .
وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير مدرعة بي ام بي وآلية عسكرية أخرى ومعدل 23 خلال التصدي للزحوفات.
وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 16 غارة على مناطق متفرقة خلال الزحف على نهم.
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