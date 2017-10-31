[31/أكتوبر/2017]
صنعاء 3- سبأ :
نعت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية الشيخ حسين مشلي القواس الذي وافاه الأجل عن 85 عاما.
وعدد بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مناقب الفقيد في الدفاع عن الوطن ودوره في توحيد القبيلة اليمنية والفصل في العديد من القضايا الإجتماعية في أوساط قبيلة همدان وكافة القبائل ..معتبرا رحيله خسارة على اليمن.
وعبر البيان عن خالص العزاء لأسرة الفقيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ