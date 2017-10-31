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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:21:02م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
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طيران العدوان يستهدف مشروع مياه بمديرية همدان
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على مديرية همدان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان استهدف بغارة مشروع مياه بمنطقة بيت نعم خلفت أضرار كبيرة.
سبـأ
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