محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفتش العام يتفقد منطقة بني الحارث الأمنية والأقسام التابعة لها صنعاء - سبأ :

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم عبدالله المؤيد اليوم منطقة بني الحارث الأمنية والأقسام التابعة لها بأمانة العاصمة.



وأطلع المفتش العام ومعه مدير عام الرقابة والتفتيش العميد محمد المحاقري ومساعد مدير أمن أمانة العاصمة العميد عبدالقدوس المتوكل والعقيد طه حسين شايم، على سير العمل بالمنطقة ومراكز الشرطة والحجوز الخاصة بها.



واستمع المفتش العام إلى إيضاح حول سير العمل والصعوبات التي تواجهها المنطقة والأقسام التابعة لها وكذا أوضاع نزلاء الحجوز الترحيليه في الأقسام.



وأكد اللواء المؤيد على ضرورة أن لا تتحول أماكن الحجز الاحتياطي إلى سجون بسبب التأخير في القضايا.



وأشار إلى ضرورة قيام النيابات والمحاكم بدورها بما يضمن إنجاز القضايا التي على ذمتها سجناء في أماكن الحجز ومعالجة جوانب القصور في هذا الجانب وفقا للقانون.

سبـأ [31/أكتوبر/2017]سبـأ