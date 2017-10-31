محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الكهرباء يطلع على أرضية محطة التحويل الرئيسية بمدينة باجل الحديدة - سبأ :

اطلع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومعه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح اليوم على الإعتداءات التي تعرضت لها أرضية محطة التحويل الرئيسية بمدينة باجل.



وتفقد الوزير الجرموزي ومفتاح الإستحداثات الجديدة التي قام بها عدد من العابثين والمعتدين على أراضي وأملاك الدولة بهدف المتاجرة بها.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن الأرضية التي تزيد مساحتها عن 300 ألف متر مربع وتم إنشاء المحطة عليها منذ فترة، تعد من الأصول الثابتة لوزارة الكهرباء بموجب وثائق الشراء من الملاك الحقيقيين خلال تلك الفترة ولا تتبع أراضي وعقارات الدولة أو أية جهة أخرى.



فيما وجه القائم بأعمال رئيس هيئة الأراضي بإزالة الإستحداثات التي تمت في الأرضية واعتماد المخطط العام لمدينة باجل الذي يؤكد ملكيتها لوزارة الكهرباء والطاقة.



كما وجه بضبط المعتدين على الأرضية وتحويلهم للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



رافقهما خلال الزيارة مستشار وزير الكهرباء إبراهيم الوزير ونائب مدير كهرباء الحديدة هاني محمود دعبوش ونائبا مدير الأراضي بالحديدة عبد الغني الهمداني وعلي محسن ومدير الشؤون القانونية بكهرباء منطقة الحديدة مساوى حجري.

سبـأ [31/أكتوبر/2017]سبـأ