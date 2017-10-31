[31/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ:
طهر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم جبل القوز في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية طهروا جبل القوز بالكامل من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال عملية نوعية استهدفت مواقعهم في منطقة الكدحة.
وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ووقوع عدد آخر منهم في الأسر أثناء مهاجمة مواقعهم في الكدحة.
وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية واسعة على جبل هان في منطقة الضباب.
وذكر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا لآليات مرتزقة العدوان جنوب غرب مفرق موزع محققة إصابات مباشرة، كما تم إحراق آلية عسكرية تابعة لهم في منطقة الهاملي.
سبـأ