محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء أربع ورش تدريبية في تحليل الخلافات والوساطة بمحافظة إب إب -سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة إب أربع ورش تدريبية للوسطاء المحليين بمديريتي جبلة و حبيش حول تحليل الخلافات والوساطة وتصميم وتيسير الحوار ضمن مشروع بناء السلام في اليمن .



يشارك في الورش التي تنظمها منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالشراكة مع جمعية البيئة والتنمية الاجتماعية وتستمر خمسة أيام 60 مشاركاً ومشاركة من أعضاء المجالس المحلية ، الشخصيات الاجتماعية ، أعضاء اللجان المجتمعية ، النشطاء والقادة المجتمعيين، ومكاتب التخطيط



وتهدف إلى إكساب المشاركين مفاهيم ومعارف عملية ونظرية حول مفهوم النزاع وأسبابه ومراحله وآثاره وأضراره ، وتزويدهم بمهارات أسس تحليل النزاعات وأدواته ، واستراتيجيات التعامل مع النزاعات والخلافات ، وتقنيات التفاوض ومهارات الوساطة ، والخطوات العملية لحل النزاع .



وفي الافتتاح ثمن مديرا مديريتي حبيش محمد الشبيبي و جبلة محمد المريسي الجهود التي تبذلها منظمة البحث عن أرضية مشتركة في تنفيذ مثل هذه الورش للمجتمعات المحلية للإسهام في دعم الاستقرار وتعزيز أواصر النسيج الاجتماعي في المديريات المستهدفة .



وأشارا إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي الذي يساعد في تخفيف النزاعات وحل الخلافات وتعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، وأكدا دعم قيادات السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع .



من جانبه قدم منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة خالد با قاسي نبذة عن المنظمة والمشروع والدور الذي تقوم به بين أوساط المجتمع المحلي ، مشيراً إلى أن الهدف العام من المشروع هو تعزيز التماسك والنسيج المجتمعي على المستوى المحلي و الحد من مخاطر العنف المجتمعي.

وأوضح أن الحوار المجتمعي هو النهج الذي يقوم عليه المشروع بدرجة أساسية وذلك من خلال تحليل النزاعات المجتمعية وإشراك المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة في إيجاد الحلول ليكونوا بمثابة وسطاء محليين .



بدوره أشار الشريك المحلي للمنظمة المحامي أحمد المطري إلى أن مشروع بناء السلام علي مستوى المجتمع المحلي في اليمن الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة يأتي في إطار دعم الاستقرار والأمن في اليمن .

وبيّن أن عملية اختيار الوسطاء تمت وفق معايير محددة بالشراكة مع السلطة المحلية ومكاتب التخطيط بالمحافظة والمديريات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .



وتطرق المطري إلى الدور الذي سيلعبه الوسطاء المحليون لحل الخلافات المجتمعية التي تسببت في عرقلة العديد من المشاريع التنموية والخدمية .



وأوضح أن مشروع بناء السلام في اليمن علي مستوى المجتمع المحلي يستهدف مديريتي حبيش وجبلة في إب و المعافر والشمايتين في تعز و تبن والحوطة بمحافظة لحج .

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ