ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:44:20م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
بدء أربع ورش تدريبية في تحليل الخلافات والوساطة بمحافظة إب
تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة
اختتام أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بمحافظة ريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بدء أربع ورش تدريبية في تحليل الخلافات والوساطة بمحافظة إب
[31/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
بدأت اليوم بمحافظة إب أربع ورش تدريبية للوسطاء المحليين بمديريتي جبلة و حبيش حول تحليل الخلافات والوساطة وتصميم وتيسير الحوار ضمن مشروع بناء السلام في اليمن .

يشارك في الورش التي تنظمها منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالشراكة مع جمعية البيئة والتنمية الاجتماعية وتستمر خمسة أيام 60 مشاركاً ومشاركة من أعضاء المجالس المحلية ، الشخصيات الاجتماعية ، أعضاء اللجان المجتمعية ، النشطاء والقادة المجتمعيين، ومكاتب التخطيط

وتهدف إلى إكساب المشاركين مفاهيم ومعارف عملية ونظرية حول مفهوم النزاع وأسبابه ومراحله وآثاره وأضراره ، وتزويدهم بمهارات أسس تحليل النزاعات وأدواته ، واستراتيجيات التعامل مع النزاعات والخلافات ، وتقنيات التفاوض ومهارات الوساطة ، والخطوات العملية لحل النزاع .

وفي الافتتاح ثمن مديرا مديريتي حبيش محمد الشبيبي و جبلة محمد المريسي الجهود التي تبذلها منظمة البحث عن أرضية مشتركة في تنفيذ مثل هذه الورش للمجتمعات المحلية للإسهام في دعم الاستقرار وتعزيز أواصر النسيج الاجتماعي في المديريات المستهدفة .

وأشارا إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي الذي يساعد في تخفيف النزاعات وحل الخلافات وتعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، وأكدا دعم قيادات السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع .

من جانبه قدم منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة خالد با قاسي نبذة عن المنظمة والمشروع والدور الذي تقوم به بين أوساط المجتمع المحلي ، مشيراً إلى أن الهدف العام من المشروع هو تعزيز التماسك والنسيج المجتمعي على المستوى المحلي و الحد من مخاطر العنف المجتمعي.
وأوضح أن الحوار المجتمعي هو النهج الذي يقوم عليه المشروع بدرجة أساسية وذلك من خلال تحليل النزاعات المجتمعية وإشراك المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة في إيجاد الحلول ليكونوا بمثابة وسطاء محليين .

بدوره أشار الشريك المحلي للمنظمة المحامي أحمد المطري إلى أن مشروع بناء السلام علي مستوى المجتمع المحلي في اليمن الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة يأتي في إطار دعم الاستقرار والأمن في اليمن .
وبيّن أن عملية اختيار الوسطاء تمت وفق معايير محددة بالشراكة مع السلطة المحلية ومكاتب التخطيط بالمحافظة والمديريات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

وتطرق المطري إلى الدور الذي سيلعبه الوسطاء المحليون لحل الخلافات المجتمعية التي تسببت في عرقلة العديد من المشاريع التنموية والخدمية .

وأوضح أن مشروع بناء السلام في اليمن علي مستوى المجتمع المحلي يستهدف مديريتي حبيش وجبلة في إب و المعافر والشمايتين في تعز و تبن والحوطة بمحافظة لحج .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة
اختتام أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بمحافظة ريمة
تواصل الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض عبادي للكتاب
وقفة بعزلة المكتب بجبلة إب دعما للجبهات ضد العدوان
طيران العدوان يستهدف محطة للغاز في حوث بعمران
وزير الخارجية يلتقي المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يفتتح ورشة خاصة بإشراك القطاع الخاص في الإستثمار البيئي
وزير الزراعة يلتقي أعضاء لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب
توقيع تسليم أرض مخصصة لتجمع وسائل النقل بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محطة للغاز في حوث بعمران
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يدمر منزلين ومسجد بغارات على مناطق في نهم
[31/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة 33 مواطنا بغارات طيران العدوان على بلاد الروس
[31/أكتوبر/2017]
إصابة مواطن بقصف صاروخي على مديرية حيدان بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by