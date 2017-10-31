محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة صنعاء -سبأ:

قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن محمد يحيى الحاوري "إن العدوان الغاشم لازال متربص باليمن ومستمر في عدوانه الهمجي على شعبنا وهو ما يستدعي أن نكون في أعلى مراتب الجهوزية القتالية للقيام بواجباتنا الوطنية المقدسة في مواجهة العدوان والدفاع عن الأرض والعرض".



ونقل اللواء الحاوري في تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي قيادة المنطقة العسكرية السادسة تحت شعار" 951 يوماً من الصمود ضد العدوان الغاشم مستمرون حتى النصر" في كلمته أمام قيادات وأركانات ورؤساء الشعب تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته واستقلاله.



وأشاد قائد المنطقة العسكرية السادس بالبطولات التي يسطرها منتسبي الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات مواجهة قوى الشر والعدوان الغازية التي أخفقت في كل مسارات عدوانها على اليمن بفضل الصمود الوطني والتلاحم الشعبي الواسع والاصطفاف الجماهيري في وجه أعتى عدوان.



وأشار إلى جملة المهام والمستجدات الماثلة أمام قيادة المنطقة العسكرية السادسة وواجباتها في تعزيز ورفد جبهات مواجهة العدوان.



وأكد اللواء الحاوري على ضرورة تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتطبيقها على صعيد الواقع العملي وبما يعزز من جهوزية ويقظة واستعداد منتسبي المنطقة العسكرية السادسة.. لافتا إلى أن تدشين هذه المرحلة جاء بعد أن تم تدشينها في عموم محاور المنطقة.



من جانبها أكدت قيادة وأركانات ورؤساء شعب المنطقة تنفيذ مجمل الخطط والبرامج العملية التي تضمنت التوجيهات والتعليمات المصادق عليها من قيادة المنطقة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وفي مقدمتها الحفاظ الدائم على الجاهزية القتالية والمعنوية ورفد جبهات مواجهة العدوان بالمقاتلين الأبطال للدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.



وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والرعاية التي يحظى بها منتسبي المنطقة وهم يؤدون مهامهم بكل همة في سبيل عزة ومجد وشموخ الشعب اليمني.. مؤكدين استعدادهم تقديم المزيد من التضحيات انتصاراً للإرادة اليمنية في الحرية والاستقلال ودحر قوى الغزو والاحتلال من كل شبر من الوطن.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ