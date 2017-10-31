ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:44:20م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
بدء أربع ورش تدريبية في تحليل الخلافات والوساطة بمحافظة إب
تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة
اختتام أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بمحافظة ريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن محمد يحيى الحاوري "إن العدوان الغاشم لازال متربص باليمن ومستمر في عدوانه الهمجي على شعبنا وهو ما يستدعي أن نكون في أعلى مراتب الجهوزية القتالية للقيام بواجباتنا الوطنية المقدسة في مواجهة العدوان والدفاع عن الأرض والعرض".

ونقل اللواء الحاوري في تدشين المرحلة الثانية من إعادة الجاهزية القتالية لمنتسبي قيادة المنطقة العسكرية السادسة تحت شعار" 951 يوماً من الصمود ضد العدوان الغاشم مستمرون حتى النصر" في كلمته أمام قيادات وأركانات ورؤساء الشعب تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته واستقلاله.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية السادس بالبطولات التي يسطرها منتسبي الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات مواجهة قوى الشر والعدوان الغازية التي أخفقت في كل مسارات عدوانها على اليمن بفضل الصمود الوطني والتلاحم الشعبي الواسع والاصطفاف الجماهيري في وجه أعتى عدوان.

وأشار إلى جملة المهام والمستجدات الماثلة أمام قيادة المنطقة العسكرية السادسة وواجباتها في تعزيز ورفد جبهات مواجهة العدوان.

وأكد اللواء الحاوري على ضرورة تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتطبيقها على صعيد الواقع العملي وبما يعزز من جهوزية ويقظة واستعداد منتسبي المنطقة العسكرية السادسة.. لافتا إلى أن تدشين هذه المرحلة جاء بعد أن تم تدشينها في عموم محاور المنطقة.

من جانبها أكدت قيادة وأركانات ورؤساء شعب المنطقة تنفيذ مجمل الخطط والبرامج العملية التي تضمنت التوجيهات والتعليمات المصادق عليها من قيادة المنطقة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وفي مقدمتها الحفاظ الدائم على الجاهزية القتالية والمعنوية ورفد جبهات مواجهة العدوان بالمقاتلين الأبطال للدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والرعاية التي يحظى بها منتسبي المنطقة وهم يؤدون مهامهم بكل همة في سبيل عزة ومجد وشموخ الشعب اليمني.. مؤكدين استعدادهم تقديم المزيد من التضحيات انتصاراً للإرادة اليمنية في الحرية والاستقلال ودحر قوى الغزو والاحتلال من كل شبر من الوطن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
بدء أربع ورش تدريبية في تحليل الخلافات والوساطة بمحافظة إب
اختتام أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بمحافظة ريمة
تواصل الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض عبادي للكتاب
وقفة بعزلة المكتب بجبلة إب دعما للجبهات ضد العدوان
طيران العدوان يستهدف محطة للغاز في حوث بعمران
وزير الخارجية يلتقي المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يفتتح ورشة خاصة بإشراك القطاع الخاص في الإستثمار البيئي
وزير الزراعة يلتقي أعضاء لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب
توقيع تسليم أرض مخصصة لتجمع وسائل النقل بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محطة للغاز في حوث بعمران
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يدمر منزلين ومسجد بغارات على مناطق في نهم
[31/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة 33 مواطنا بغارات طيران العدوان على بلاد الروس
[31/أكتوبر/2017]
إصابة مواطن بقصف صاروخي على مديرية حيدان بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by